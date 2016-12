Maurão quer 2ª via de documentos de Identidade reduzidos

A necessidade de expansão dos serviços do Tudo Aqui para as zonas Leste e Sul de Porto Velho, além da redução das taxas de emissão de segunda via de documentos, foram indicadas pelo presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), ao governo do Estado.

A nova estrutura do Tudo Aqui, que abriga mais de 20 órgãos, funciona no centro de Porto Velho e atende a uma média de 1.200 pessoas diariamente. O serviço de maior procura é a emissão de Carteira de Identidade, seguido da Carteira de Trabalho e da Defensoria Pública, que juntas somam mais de 200 atendimentos.

“É importante que haja a redução nas taxas de emissão de segunda via de documentos, uma vez que as de Rondônia estão entre as mais altas do país, necessitando uma adequação que só pode ser feita por iniciativa do Executivo”, destacou Maurão.

O parlamentar solicitou ainda, que sejam implantados postos avançados ou assemelhados do Tudo Aqui, nas zonas Leste e Sul, para que a população tenha acesso aos serviços próximos de casa.

Autor e foto: Assessoria