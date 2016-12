Mulher com sinais de depressão tenta se matar no Alto Alegre

Na tarde desta segunda-feira, 12, uma mulher de 46 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena (HR), após tentar tirar sua própria vida. O fato aconteceu na Rua 916, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a mulher que toma remédio controlado, e está com sinais de depressão, pegou uma corda amarrou em uma árvore nos fundos da casa onde estava passou em volta ao pescoço e se jogou.

Um vizinho ouviu barulhos e olhou por cima do muro, avistou a mulher pendurada, pulou o muro rapidamente e tirou corda do pescoço dela. Em seguida acionou os bombeiros que por vez chamou a Polícia Militar que registrou a ocorrência. A vítima ficou sobre cuidados médicos no HR.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia