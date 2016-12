Novatos, França e Sargento Suchi mostram interesse na presidência da câmara

O vereador eleito Francislei Inácio da Silva, o popular “França Silva” da rádio. mostrou interesse em concorrer a presidência da câmara municipal de Vilhena.

Inclusive, comenta-se que os novatos que assumem a casa do legislativo no próximo dia 1, estão formando grupos. No grupo de França Silva, pela coligação “Juntos para Avançar”, deve compor mais cinco vereadores.

Do outro lado, o vereador eleito Carlos Antonio de Jesus Suchi, o Sargento Suchi promete deixar a briga mais acirrada ao concorrer ao cargo de presidente do legislativo.

Texto: Extra de Rondônia

Fotomontagem: Extra de Rondônia