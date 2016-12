PF faz buscas no escritório do advogado de Marta Moreira e Jairo Peixoto

A operação Imprevidência da Policia Federal em Porto Velho, que tem como alvo a gestão do IPAM também realiza neste momento, uma ação de busca e apreensão de documentos num escritório de advocacia no centro da capital.

As seis horas da manhã, agentes federais entraram no escritório do advogado Agnaldo Muniz. Não se sabe que o advogado Muniz, que também é politico, é o alvo principal ou algum advogado associado está na mira dos federais. Outros pontos da capital são alvos, entre eles a empresa ideia Comunicação, a casa de Gilson Nazif ( irmão do prefeito) e a sede do IPAM – Instituto de Previdência Municipal.

Agnaldo Muniz é advogado da vereadora afastada Marta Moreira e do vereador também afastado Jairo Peixoto, acusados e presos por participação no esquema de loteamentos em Vilhena.

Fonte: Rondoniavivo

Foto: Extra/Arquivo