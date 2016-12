Réveillon na Chácara da Amizade vai agitar Vilhena

A Chácara da Amizade será palco do “Réveillon na Amizade” na noite do sábado, 31. Com música ao vivo e ambiente decorado a festa é uma boa pedida de diversão na virada do ano.

Entre as atrações que vão anima o evento estão a dupla sertaneja universitária Luca Prado & Thiago, os forrozeiros BetoSilva & Ademir, e o DJ Sonny Megson.

A programação conta também com um café da manhã que será servido ao amanhecer de domingo, 01 de janeiro.

Passaportes para a festa já podem ser adquiridos pelos telefones (69) 3322 1852/9 8429-3826/9 8473-1853/9 9261-3060. Aos que comparem seu passaporte antecipadamente estarão concorrendo a uma cesta com champanhe e bombons.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação