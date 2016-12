Rosângela Donadon quer utilidade pública ONG de Vilhena

A deputada Rosângela Donadon (PMDB) é autora do projeto de lei que declara de utilidade pública a Organização Não Governamental (ONG) O Caminho, localizada no município de Vilhena.

A parlamentar explica que a ONG O Caminho é uma entidade sem fins lucrativos, com caráter informativo, assistencial e de mobilização, constituindo como finalidade fundamental a promoção integral do ser humano.

“Despertando-o para o pleno exercício da sua cidadania, através de ações que possam atender e preparar o indivíduo para o seu desenvolvimento e para com o atendimento de jovens e adolescentes com idade entre nove e 17 anos”, explicou Rosângela Donadon.

A deputada informou, ainda, que a ONG O Caminho tem o objetivo de promover a assistência social, a cultura, a defesa e a conservação do patrimônio histórico, artístico e o dever da promoção gratuita da educação e da saúde, incluindo prevenção de HIV, AIDS, DST e consumo de drogas.

Rosângela citou que também cabe à ONG a promoção do voluntariado, do desenvolvimento econômico social e combate à pobreza, promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais, além da defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável.

Serviço de radiofusão sonora, com finalidade educativa, artística, cultural e informativa, respeito aos valores éticos e sociais, em benefício ao desenvolvimento geral da comunidade, mediante concessão, permissão ou autorização de exploração, segundo Rosângela Donadon, também estão entre as atribuições da ONG O Caminho.

Autor e foto: Assessoria