“Um sonho de criança é o que me motiva”, diz atleta que veio da Bahia para participar da “peneira” do Barcelona

No último final de semana, mais de 120 atletas participaram da primeira seletiva realizada pelo o Barcelona Futebol Cube, time de Vilhena (RO). O clube recém-profissionalizado foca seus trabalhos nos projetos sociais e no envolvimento da comunidade local com o futebol. Todos que participaram da “peneira” contribuíram com um quilo de alimento não perecível, que será distribuído às famílias carentes do município. Ao todo 36 atletas foram selecionados para a segunda etapa da avaliação.

A peneira que foi realizada em dois dias no Centro de Treinamento Park Embratel, contou com a participação de mais de 120 atletas com idades entre 16 a 30 anos. O objetivo da comissão técnica e diretoria é mesclar o elenco profissional com atletas, contratados de fora da cidade, com pratas da casa. Conforme o coordenador técnico do time vilhenense, Tiago Batizoco, os atletas selecionados devem compor duas frentes. “Nós vamos montar uma base sub-19 e alguns também vão ser aproveitados no profissional. Futuramente no projeto social vamos montar o sub-16”, declarou o coordenador técnico.

A seletiva organizada pelo time caçula do estado atraiu atletas das cidades de Vilhena, Colorado, Cabixi, Corumbiara, Rolim de Moura e de outras regiões do Brasil. Entre os participantes dois chamam a atenção. O indígena Franck Campos, 16 anos, veio da aldeia dos Chiquitano, localizada no município de Porto Esperidião (MT) a 540 km de distância de Vilhena. “Fazer esse teste é a continuidade do sonho de ser jogador de futebol. É a oportunidade de vestir a camisa do Barcelona”, relata.

O Gabriel dos Santos Aguiar, 22 anos, veio de mais longe, viajou de Salvador (BA) até Vilhena, mais de 3.250 km, só pra participar da peneira. Gabriel conta que já passou em peneiras do Bahia, mas há dois anos teve que abandonar os campos. “O que me motiva é um sonho de menino, toda criança quer ser jogador. Há dois anos tive que parar de jogar. Além da minha irmã adoecer, fui pai cedo, tive que trabalhar para sustentar minha filha. Por incentivo de parentes e amigos decidi voltar a jogar futebol”, relembra.

Dos 120 escritos, 36 atletas foram escolhidos para participarem da segunda fase da avaliação. “Conseguimos atingir o objetivo que nós estávamos buscando, agora é dar sequência no processo de avaliação juntamente com os professores. Sábado que vem vamos dar mais uma vez oportunidade pra eles (36 selecionados) mostrarem seu melhor”, finalizou Batizoco.

Mais de 120 quilos de alimentos foram arrecadados e devem ser doados às famílias carentes do município. Os atletas que não foram selecionados terão nova oportunidade de ingressarem no Barcelona, a próxima peneira está prevista pra ser realizada em janeiro.

Texto e Fotos: Assessoria