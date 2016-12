Vilhenense morre após capotar veículo próximo ao distrito de São Lourenço; duas pessoas estão hospitalizadas

Acidente aconteceu por volta das 05h30, desta segunda-feira, 12, no Km 68, da BR-364, sentido Porto Velho, próximo ao distrito de São Lourenço.

As primeiras informações dão conta que três pessoas viajavam no carro Fiat Strada, e por motivos ainda desconhecido, o motorista perdeu o controle de direção e capotou.

No acidente, o condutor do carro que trafegava sentido Vilhena, quebrou o pescoço e morreu no local. As outras pessoas foram socorridas ao pronto-socorro do Hospital Regional com diversos ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Técnica estão no local. A identificação das vítimas ainda não foi liberada pela polícia. O Extra de Rondônia acompanha o caso. Mais informações a qualquer momento.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Mário Moraes.