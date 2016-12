Adolescente é espancado após sair de escola no Jardim das Oliveiras

Um adolescente de 16 anos foi brutalmente espancado por cerca de 22 menores de idade.

O fato aconteceu na tarde desta segunda-feira, 12, no bairro Jardim das Oliveira, atrás da escola Shirlei Cerut, em Vilhena.

A vítima conversou com a reportagem do Extra de Rondônia e relatou que estava no pátio da escola na hora do recreio, quando uma garota que é ex-namorada de um dos agressores, passou por trás dele, e apenas sussurrou algo que ele não entendeu.

Ato visto pelo ex da menina, que foi até ele e o ameaçou dizendo que no final da aula eles iriam acertar.

Ainda, de acordo com a vítima, disse que uma menina falou para ele que o jovem que o ameaçou pulou o muro da escola e foi até a escola Marechal Rondon recrutar colegas para agredi-lo.

A vítima foi até a direção da escola e contou o caso. A direção chamou a Polícia Militar e pediu para que os militares acompanhassem o rapaz até a casa dele para evitar que fosse agredido.

Porém, assim que acabou a aula, a vítima saiu e não avistou o desafeto. Com isso, a polícia ficou observando. Porém, após andar por três quadras, cerca de 22 menores de idade, saíram de um terreno baldio e começaram a agredir a vítima com socos e pontapés. A PM foi até ao local, mas assim que os infratores avistaram a viatura fugiram. Nenhum deles foi apreendido.

A vítima foi levada para o Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros, onde passou procedimentos médicos e segue em observação.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia