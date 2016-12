Artesão de Vilhena se profissionalizam e vão ganhar carteiras

O titular da Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Rodnei Paes, estará neste sábado, 17, em Vilhena.

O objetivo da visita é entregar cerca de 30 carteiras para os artesãos do município. A carteira faz parte do programa do órgão estadual, que pretende profissionalizar “o setor artesanal, elevando o nível cultural, social e econômico da atividade. Também promovendo a figura do artesanato como empreendedorismo”.

De acordo com Rodnei, para o ano de 2017, a Coordenadoria de Cultura da Sejucel busca implantar dez feiras dentro do calendário do estado de Rondônia, onde só poderá participar artesãos cadastrados no PAB, regulamentação que já está em vigor desde abril de 2016.

A carteira tem validade de quatro anos, e por algumas instituições financeiras pode ser considerada como fonte de emprego e renda. Para fazer o cadastro deve-se entrar em contato pelo telefone (69) 3216 5131 e agendar horário de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 12h. No dia agendado, levar foto 3×4, documentos pessoais RG, CPF, comprovante de endereço e uma peça artesanal. Caso trabalhe com mais de um tipo, levar uma de cada.

Além das feiras regionais em Rondônia, os artesãos poderão participar das feiras estaduais realizadas em Minas Gerais, Brasília, Recife e São Paulo. Na feira em São Paulo, a artesã de Rondônia, Mirtes Rufino, foi a que mais vendeu, mas conta com dificuldades para produzir seu trabalho.

Texto: Extra de Rondônia

Informações e foto: Assessoria