Bandidos explodem caixa eletrônico no centro de Vilhena; Força Tática e GOE prendem suspeitos

A explosão a um caixa eletrônico da Agência do Banco Bradesco aconteceu por volta das 03 horas desta terça-feira, 13, na Avenida Major Amarante, no centro de Vilhena.

De acordo com as primeiras informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar recebeu informação que uma quadrilha ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC) estava se preparando para cometer um grande roubo na cidade.

Com isso, as forças policiais militares entraram em alerta máximo. Contudo, nesta madrugada a quadrilha entrou em ação e explodiram o caixa eletrônico do Bradesco, mas os ladrões não observaram que o caixa escolhido era apenas para depósito em cheques.

Com extrema rapidez, os militares do Serviço de Inteligência, Força Tática e Grupo de Operações Especiais (GOE) fizeram o cerco e prenderam cinco suspeitos pelo crime. Os detidos foram levados para a delegacia de Polícia Civil, onde está sendo feito o boletim de ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia