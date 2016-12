Barcelona contrata atacante goleador prata da casa

A diretoria do Barcelona Futebol Clube segue nas suas atividades a fim de montar o elenco para sua estreia no futebol profissional rondoniense e nesta segunda-feira, 12, assinou contrato com o atacante Cabixi para o Campeonato Rondoniense.

O atacante de 33 anos aceitou a proposta feita pelo presidente José Luiz Pereira para defender as cores do Catalão Vilhenense. “O Cabixi é um atleta já consagrado e sua habilidade e experiência serão muito importantes para a nossa equipe”, disse Pereira.

Matador, Cabixi conquistou a artilharia do Rondoniense 2015 com 9 gols, quando defendeu o Vilhena Esporte Clube que foi derrota na decisão pelo Genus, que conquistou seu primeiro título. Naquela mesma temporada, antes de chegar ao time vice-campeão, havia conquistado também a artilharia do Campeonato Mato-grossense com 8 gols marcados pelo Poconé.

Para o tri-campeão rondoniense (2009, 2010 e 2012) um dos pontos que o convenceram a defender o Barcelona foi o projeto apresentado pelo clube. “Eles têm um projeto muito bom, que busca investir na formação cidadã de crianças e adolescentes pela via esportiva, sem contar a lisura e clareza como a diretoria trata com a gente”, pontuou o camisa 9.

O atacante será apresentado oficialmente na manhã da quarta-feira, 15, às 09 horas, na Sede do Barcelona, na Rua Duzalina Milani, próximo ao Supermercado Pato Branco do Jardim Eldorado.

As negociações com outros nomes consagrados no estado (Rocha, Edilsinho e Cucau) estão bem adiantadas e devem ser anunciados nos próximos dias.

Fonte e foto: Assessoria Barcelona FC