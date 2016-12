Empresários promovem evento solidário em Vilhena; veja fotos

Em uma ação voluntária, vários empresários promoveram neste domingo, 11, o “Domingão especial de Natal”, em Vilhena.

O evento foi realizado na Avenida Major Amarante e começou as 14h. A população contou com espaço de brincadeiras para as crianças.

Já às 19h aconteceu o desfile de moda e a escolha da Princesa, Miss e Mister Mirim, cerca de 12 crianças participaram, sendo que a pequena Patrícia Lima Fernandes, de 3 anos, ganhou o posto de Princesa.

Já a Miss e o Mister, os ganhadores foram Flayra Victoria Nuno Rosa do Couto, de 7 anos, e Leonardo Del Pino Ortiz, de 8 anos. Essa foi à terceira edição do evento, que no ano anterior aconteceu também no Centro da cidade.

