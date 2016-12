Encontro com membros do governo revela triste realidade de Vilhena: “Mais de R$ 100 milhões em dívidas”

O governador Confúcio Moura (PMDB) reuniu dez prefeitos eleitos dos maiores municípios do estado.

O encontro aconteceu na quinta-feira, 8, na sede da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes. Também participaram deputados estaduais e empresários da região.

O encontro serviu para orientar aos novos gestores a usarem estratégias produtivas no momento em que a recessão afeta as administrações e inviabiliza obras essenciais.

Os secretários do governo fizeram recomendações aos prefeitos para superar obstáculos comuns às administrações atuais, como controle de gastos com pessoal, fiscalização e acompanhamento das obras, investimento em obras prioritárias e atenção total com a prestação de contas.

Da parte de Confúcio, ficou explícito durante o encontro, não faltará suporte, como já vem ocorrendo, independente da corrente política do gestor municipal, mas avisou: “Queremos que os municípios com suas próprias pernas, com as receitas locais, com as parcerias. Mas o estado também contribuirá”, disse.

Entretanto, durante o encontro, os futuros gestores de Vilhena conheceram uma triste realidade: o município tem mais de R$ 100 milhões em dívidas.

Os números impressionam: são R$ 15 milhões em dívidas diversas, R$ 35 milhões com a Caixa Econômica Federal (CEF) referente a asfalto, R$ 4 milhões em dívidas com rescisões, mais R$ 20 milhões com Previdência, R$ 20 milhões com energia elétrica e outros R$ 9 milhões de dívidas em restos a pagar.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação