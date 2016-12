Jovens são hospitalizados após colisão entre carro e moto

Acidente envolvendo uma moto Yamaha Fazer 250 e um carro VW Fox aconteceu na noite desta segunda-feira, 12, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista do automóvel trafegava pela Avenida Juraci Correa Muller, sentido Cuiabá, quando teria avançado a preferencial colidido com o motoqueiro que seguia pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, sentido Juína.

No choque, o motociclista e uma jovem que estava de carona sofreram escoriações e foram levados para o pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia