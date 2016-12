Mostra Cultural fecha atividades do mês da Consciência Negro do IFRO

Novembro é conhecido como o mês da Consciência Negra, em virtude desta data, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Vilhena, promove atividades de ensino, pesquisa e extensão.

As atividades que iniciaram em novembro, encerram no ultimo sábado, 10, com uma Mostra Cultural que contou com apresentação de teatro, poesia, dança, literatura, capoeira e musica.

O projeto interdisciplinar reuniu áreas de ensino diversas como de História, Português e Sociologia, sendo os trabalhos apresentados produzidos em sala de aula.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação