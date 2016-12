Papai Noel leva alegria e pede doações para realizar sonhos de crianças vilhenenses

Com uma motocicleta decorada com tema de Natal, o sargento aposentado do Corpo de Bombeiros (CB) de Vilhena, Natalino Luiz, anda por todos os bairros vilhenenses levando doces, balas, alegria e, principalmente, muito carinho para as crianças da cidade.

Atualmente morando em Cuiabá (MT), Natalino veio especialmente para Vilhena para fazer o serviço voluntário, trabalho este que realiza há 24 anos.

Em visita a redação do Extra de Rondônia, na manhã desta terça-feira, 13, Natalino contou que desde a última sexta-feira, 9, está passando pelas ruas da cidade entregando os presentes e também divulgando a campanha “Natal para todos”, do CB, e que ainda está recebendo doações.

“Estamos aceitando doações de roupas, alimentos e brinquedos para distribuir para às famílias carentes do município”, disse Natalino, informando, ainda, que as doações podem ser entregues diretamente na sede dos Bombeiros.

Natalino explicou que o CB recebeu várias cartinhas e que, graças à ajuda da voluntária Márcia Deiró na arrecadação de presentes, poderão atender aos pedidos muitas crianças que querem ganhar presente neste Natal. “Apesar da crise, estamos recebendo doações de vários empresários que estão contribuindo com a campanha. Cada um pode fazer sua parte a ajudar a alegrar o Natal das famílias mais carentes”, disse.

Além de alegrar as crianças vilhenenses, Natalino também vai levar a magia do Natal para as famílias ribeirinhas de Pimenteiras do Oeste, no dia 20 de dezembro.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia