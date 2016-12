Polícia prende baianos que passavam por deficientes para pedir dinheiro em Cerejeiras

A Polícia Militar do município de Cerejeiras prendeu dois homens que fingiam ser deficientes e usavam um carro adaptado com som para pedir dinheiro nas ruas e avenidas da cidade. Ambos afirmaram ser natural do município Paulo Afonso, na Bahia.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Laércio Ruas dos Santos e José Damião da Silva foram denunciados pela população e acabaram presos pela polícia acusados de aplicar golpes em inúmeras pessoas e em diferentes bairros da cidade. Eles utilizavam um aparelho de som que emitiam mensagens com chantagens emocionais e convocavam a população a doar valores a partir de R$ 0,25.

Os policiais realizaram abordagem aos suspeitos que dê imediato negaram ser portador de alguma deficiência física. Eles confirmaram à polícia que vinham realizando “turnês” por todo o Brasil e que somente em Cerejeiras o golpe não deu certo.

Com eles foram encontradas uma grande quantidade em moedas e cédulas de todos os valores, totalizando R$ 2.849, 15, além de 192 sabonetes, 15 cremes dentais, detergentes, óleo de cozinha e 31 sacolas de feijão.

Ambos foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil e deverão responder pelos crimes previstos em lei. O carro utilizado para a prática do crime (que está em nome de terceiro), também foi apreendido juntamente com os produtos e dinheiro e ficaram à disposição da justiça local.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia