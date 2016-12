Rosangela Donadon parabeniza prefeitos e vereadores diplomados no Cone Sul

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) esteve presente nesta segunda-feira, 12, na cerimônia de diplomação dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos dos municípios de Vilhena e de Chupinguaia, precedida pelo juiz da 4ª Zona eleitoral, Andresson Cavalcante Fecury, na Câmara Municipal de Vereadores.

A deputada parabenizou a prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB), seu vice, Darci Cerutti (DEM), a prefeita de Chupinguaia, Sheila Mosso (PV) e Daniel Paraíso, e os demais vereadores pela diplomação.

A parlamentar também estendeu seus votos aos eleitos para os cargos do Poder Executivo e do Legislativo dos outros municípios, que ainda, não foram diplomados. “Desejo que todos desempenham um bom mandato, atendendo as necessidades mais urgentes de cada localidade”, falou.

A parlamentar disse que coloca o seu mandato a disposição para continuar ajudando no desenvolvimento das cidades. “Busco estar presente, ouvindo as reivindicações e disponibilizando minhas emendas para atender a região. Os prefeitos e vereadores poderão continuar contando com meu apoio”, explicou.

Rosangela Donadon finalizou mencionando que o próximo ano será de muito trabalho, a qual fortalecerá as parceiras já estabelecidas e buscará ajudar os novos prefeitos no que for necessário.

Autor e foto: Assessoria