Ao avaliar gestão Rover, ex-prefeito diz que Rosani precisa tempo para colocar a “casa em ordem”

O ex-prefeito de Vilhena, Vitorio Abrão, acredita que a prefeita eleita, Rosani Donadon (PMDB), vai demorar um longo tempo para colocar a “casa em ordem”, após assumir o principal cargo do executivo municipal no dia 1 de janeiro de 2017.

“Vilhena vive um momento difícil, com muitos problemas em vários setores como a saúde, educação e urbanização”, aponta o ex-prefeito durante uma visita à redação do Extra de Rondônia na tarde desta terça-feira, 13. O município tem dívidas exorbitantes que ultrapassam os R$ 100 milhões.

Para Vitório, os setores da saúde e educação são os mais prejudicados atualmente. “O município está desacreditado e desmoralizado nacionalmente, pois passou muito anos sendo ‘desgovernado’ e justamente por causa dos problemas deixados pela atual administração, e isso pode atrapalhar na hora de buscar recursos na esfera federal”, lamenta.

Apesar dos problemas deixados pela gestão do prefeito afastado Zé Rover (PP), que esteve 8 anos no mandato, Vitório acredita que Rosani Donadon vai fazer um bom trabalho, pois tem credibilidade perante a sociedade através de ações realizadas ao lado do esposo, o ex-prefeito de Vilhena Melki Donadon. “A Rosani é dinâmica e com certeza vai trabalhar intensamente para fazer Vilhena voltar a crescer”, avalia.

Vitório, que tem 66 anos e foi o primeiro prefeito eleito do município, em 1982, acredita que para Vilhena melhorar é preciso investir na saúde, educação e também na segurança. “Um bom investimento séria a construção de policlínicas nos bairros da cidade para desafogar o Hospital Regional”, opina o ex-prefeito, que deseja que a nova administração seja muito boa e faça com que Vilhena volte a crescer e desenvolver.

