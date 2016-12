Apresentado no Barcelona, Cabixi espera apoio da torcida vilhenense

Na manhã desta quarta-feira, 14, a Barcelona Futebol Clube, que já havia divulgado esta semana o acerto com o atacante Erivelton Cabixi, apresentou oficialmente o dono da camisa 9 do “Catalão Vilhenense”. A apresentação aconteceu na sede do clube, no Jardim Eldorado, em Vilhena.

Acompanhado do vice-presidente do clube, Odelmar Schabo, Cabixi respondeu aos jornalistas perguntas sobre sua trajetória, os motivos pelos quais optou pelo Barcelona e como será sua relação com a torcida do Vilhena, equipe que o lançou no futebol e onde conquistou três títulos.

O atacante começou falando da felicidade de receber o convite para integrar a equipe, destacando que o projeto apresentado pelo Barcelona, principalmente no tocante ao social, com o atendimento de crianças e adolescente no projeto de iniciação esportiva, foi um dos pontos positivos que o atraiu para o clube.

O segundo foi a possibilidade de ficar perto da família e de defender um time de Vilhena, cidade a qual escolheu para morar. “Nós atletas ficamos muito tempo longe da família, e poder permanecer ao lado deles é importante para mim, assim como defender essa cidade que me acolheu e que amo”, disse o atacante.

O atacante que começou no VEC, clube pelo qual conquistou três títulos e é ídolo, disse não ver problemas em agora defender o rival na mesma cidade. “Nós somos profissionais, quando estive no VEC dei sempre o meu melhor, mas agora eu sou Barcelona e vou fazer meu trabalho da melhor forma possível; nunca tive problemas com torcidas adversárias por onde passei, e não acredito que terei aqui”, disse Cabixi já com a camisa do Barcelona.

Artilheiro em 2015 do Mato-grossense com o Poconé e do Rondoniense com o Vilhena, Cabixi respondeu assim a pergunta se irá buscar a artilharia em 2017: “Todo atacante busca ser artilheiro, mas entre o título e a artilharia, eu prefiro o título”.

Questionado sobre qual equipe seria a mais forte em 2017, o goleador disse ser difícil apontar uma equipe forte neste momento, mas que acredita que todas as equipes estão se preparando, assim como o Barcelona, e somente quando a bola rolar é que dá para apontar qual equipe se destaca.

O vice-presidente do Barcelona, Odelmar Schabo, destacou o faro por gol de Cabixi, e explicou que a ideia do clube é mesclar atletas experientes com jovens jogadores. “Essa é a ideia, juntar essa experiência de ganhador de títulos, de multi-campeão, como é o Cabixi, com o pessoal da base, que disputam campeonatos amadores, e não têm experiência no profissional, mas que têm muita vontade e determinação de ser igual ao Cabixi, que já venceu aqui e fora do estado”, disse Schabo.

O dirigente explicou que o Barcelona já tem um grupo treinando a parte física, e que os trabalhos com bola em campo começam apenas em janeiro, ainda sem data definida.

Com uma proposta de transparência na administração e de trabalho pelo social, o Barcelona Futebol Clube fará em 2017, sua estreia no futebol profissional rondoniense.

Texto e fotos: Assessoria