Mulher é hospitalizada após colidir com carro em cruzamento

Acidente envolvendo uma moto CG 150 e um carro Chevrolet aconteceu na manhã desta quarta-feira, 14, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da motocicleta seguia pela Avenida Presidente Nasser, sentido BR-364, quando no cruzamento com a Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, colidiu com o automóvel, no qual o motorista trafegava sentido Porto Velho.

No choque, a motoqueira sofreu ferimentos e foi socorrida ao pronto-socorro do Hospital regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia