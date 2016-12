O melhor réveillon da Região Norte acontecerá em Vilhena

Para quem quer começar o ano em grande estilo com muita diversão o local certo é a festa de réveillon “Projeto X Smile” que vai contar com várias atrações que vão agitar Vilhena.

A festa vai acontecer no sábado, 31, a partir das 23h na Quinta dos Pinhais. De acordo com a organização, a festa está sendo preparada para proporcionar um ambiente alegre e único de nível nacional.

Para isso o evento vai contar com atrações que são sucesso no Brasil e reconhecidos mundialmente, entre eles o DJ Bruno Barudi que foi eleito o 9º melhor DJ do país pela House Mag na penúltima avaliação e headliner dos principais festivais de música eletrônica do mundo. Barudi vai mostrar toda sua experiência e domínio de pista.

O evento também vai contar com a dupla Dubdogz que além do Brasil, se consolidou internacionalmente ao participar de festivais em países como Alemanhã, França, Austrália e Suíça. Criado no final de 2015, o projeto Dubdogz promete (re) conquistar o Brasil e o mundo nessa nova etapa na carreira dos gêmeos.

A dupla Denner & Douglas que ganhou visibilidade nacional quando seus colegas Marcos & Belutti regravaram o sucesso “Então Foge”, e também depois o lançamento da música “50 Tons de Pinga” foi para lacrar de vez. Para quem curte show animado de verdade, Denner & Douglas vai ser atração de alto nível no evento.

O evento também vai contar com apresentação do XX Circus Show direto da Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro, a atração é famoso por suas apresentações marcantes e que desafiam o limite do corpo humano. São malabaristas, cuspidores de fogo, monociclos e muito mais para criar uma experiência que só a Smile pode oferecer.

A festa vai contar com uma atração de Vilhena a banda The Blank que estará presente para a felicidade daqueles que curtem um bom Rock and Roll. A banda será responsável por abrir a noite e embalar a queima dos fogos. Além de todas essas atrações a festa vai contar com open bar premium.

Os ingressos para o evento já estão sendo vendidos e estão no final do penúltimo lote, por R$ 200 e para o último lote, será comercializado por R$230 Já as mesas estão sendo vendidas por R$ 2.000 para seis pessoas até nesta quinta-feira, 15, quando subirá para R$ 2.100.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas na página do Facebook Projeto X Smile.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação