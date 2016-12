Oito são condenados e dois absolvidos em julgamentos no Tribunal do Júri de Cerejeiras

A 2ª Vara Genérica de Cerejeiras realizou sete julgamentos em duas seções do Tribunal do Júri durante os meses de novembro e dezembro.

No primeiro período, entre os dias 7 e 11 de novembro, foram julgados três processos, com o registro de 3 pessoas condenadas e 1 absolvição. De 5 a 7 de dezembro, outros quatro júris foram realizados, todos com réu preso, resultando em mais 5 condenações e 1 absolvição.

Os julgamentos foram presididos pelo juiz de Direito Jaires Taves Barreto, que atendeu à recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que fossem priorizados os julgamentos de processos que envolvessem três tipos de crimes: os responsáveis por homicídios ou tentativas de assassinatos que envolvam violência doméstica, violência policial e aqueles acusados de crimes originados em confrontos dentro ou nos arredores de bares ou casas noturnas.

De acordo com o magistrado, a mobilização foi intensa para a organização das seções e resultou na realização de um número expressivo de julgamentos na comarca. Em todo o estado de Rondônia, foram realizados 99 julgamentos durante o Mês do Júri, com 76 condenações e 34 absolvições. Doze desses crimes julgados eram de violência doméstica e outros 22 por homicídios ou tentativas originados em bares.

Para o juiz Cristinao Mazzini, auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, diante desse esforço comum, vários crimes que aguardavam julgamento pela sociedade foram realizados, e isso implica numa resposta social muito mais rápida.

