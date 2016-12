Plano Municipal de Educação será debatido em Vilhena

Será realizado hoje, quarta-feira,14, em Vilhena o I Fórum do Plano Municipal de Educação de Vilhena.

O evento acontece no auditório do Ministério Público, às 19h, e é promovido pela Secretaria Municipal de Educação.

No evento serão debatidos vários assuntos referentes ao Plano Municipal de Educação (PME).

O evento vai contar com apresentações culturais e apresentação dos membros da comissão do PME. Qualquer pessoa da comunidade de Vilhena pode participar do fórum.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação