Rádio Transamérica e Ajucel promovem almoço de confraternização em Colorado

No domingo,11, foi realizado um almoço de confraternização da rádio Transamérica Hits e da empresa Ajucel Informática que contou com a participação de parceiros e colaboradores em Colorado do Oeste.

A direção da rádio Transamérica Hits e da Ajucel Informática agradeceu a todos os amigos colaboradores, parceiros, ouvintes e clientes que compareceram no baile de escolha da garota Transamérica 2017,e também no almoço que marcou a vigésima terceira edição da confraternização da Ajucel Informática.

O baile foi realizado no sábado, 10, e contou com animação da Banda Focus do Paraná (PR). A candidata Débora Alves, encantou os jurados com sua beleza e charme nas passarelas e foi à escolhida entre as nove candidatas que disputavam a faixa para representar a rádio.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação