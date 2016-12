Sábado tem “Baile da Soja” no CTG Sinuelo do Norte

O Centro de Tradições Gaúchas (CTG) em parceria como Sojicultores do Cone Sul de Vilhena promove neste sábado, 17, o Baile da Soja com chopp.

A festa contará com a animação Banda Fockus, do Paraná, e apresentação do grupo Invernada do CTG Querência Nova, de Ariquemes. Os ingressos já estão sendo vendidos no valor de R$ 40,00.

Aos que adquirirem uma mesa no valor de R$ 120,00, os organizadores informam que estará incluso quatro canecas e quatro fichas para beber chopp.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (69) 9 8495-8853/9 9965-1195.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação