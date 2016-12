Sicoob Credisul apresenta centro de treinamento e espaço de cultura

Em reunião marcada com a imprensa vilhenense, a Cooperativa de Crédito Sicoob Credisul apresentou o projeto do Centro de Treinamento e Espaço de Cultura que será inaugurado neste sábado, 17.

O prédio que têm a capacidade de abrigar mais de 600 pessoas, tem por objetivo oferecer lazer, interatividade e bem estar social entre os associados e cooperados. Além disso, o prédio contará com um espaço destinado à cultura, totalmente voltado ao público, com registros fotográficos e fatos históricos sobre a cidade de Vilhena, desde a sua fundação.

“A população poderá visitar o ambiente de forma gratuita”, assegurou o diretor executivo da cooperativa, Vilmar Saúgo.

Na reunião, foi apresentado a imprensa os ambientes do prédio, que contará com sistema autossustentável, o primeiro em Vilhena, com a conversão da energia solar em eletricidade e aproveitamento da água da chuva para higienização do prédio.

Além disso, o prédio contará com três salas, sendo dois auditórios, um deles chamado sala expansão com capacidade para 400 pessoas, e outras duas identificadas como sala Guaporé e sala Parecis, refeitório com restaurante com espaço que abriga mais 300 pessoas, sendo que ficará disponível para aluguel de festas e eventos, academia para os colaboradores, espaço solares e o espaço cultural Marechal Cândido Rondon, que contará com um bistrô.

Ao final, Saugo fez um breve discurso sobre as programações da semana de inauguração, que contará com cantatas de Natal e apresentações da Osquestra Sinfônica. “Também abriremos espaço para os músicos locais que tiverem interesse em se apresentar”, finalizou.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia