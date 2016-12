Vice-prefeito eleito de Vilhena testemunha dificuldades na Semosp e aponta solução

O vice-prefeito eleito de Vilhena, Darci Cerutti (DEM), visitou na manhã desta quarta-feira, 14, as instalações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp).

O objetivo da visita foi tomar conhecimento das dificuldades da pasta.

Na sede do órgão municipal, Darci foi recebido por servidores e um deles, Juarez “Lebrão”, chefe do setor de limpeza urbana, enumerou os problemas enfrentados no setor.

A maioria do maquinário que compõe a frota da Semosp está deteriorada. Tratores e outros veículos estão em cima de tocos. Isto ocorre que porque as peças boas destes maquinários servem para reparos de outros.

Ao conhecer toda a estrutura da Semosp, Darci Cerutti sugeriu a possibilidade de um leilão para limpar o pátio do órgão, já que há muitos veículos sem funcionamento há muitos anos, alguns desde 1990, servindo como local de proliferação do mosquito da dengue e tomando espaço que pode ser aproveitado de outra forma.

“O leilão possibilitaria a arrecadação de recursos para a aquisição de maquinários novos e, além disso, a limpeza do pátio, que hoje está tomado pelo maro”, afirmou.

Darci, ainda, disse que, ao lado da prefeita eleita Rosani Donadon, vai interceder junto aos representantes de Rondônia no Congresso Nacional visando conquistar investimentos para Vilhena.

Texto e fotos: Assessoria