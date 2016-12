Associação em prol da reintegração de apenados vai realizar reunião neste sábado em Vilhena

Será realizada neste sábado, 17, em Vilhena, uma reunião para discutir e deliberar os nomes que irão compor a direção da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC ) no município.

A reunião será realizada a partir das 15h no auditório do Ministério Público Estadual. O evento é aberto a toda comunidade.

De acordo com a organização, o evento tem como objetivo deliberar os nomes que irão compor a associação, tendo em vista a vacância de cargos na diretoria da associação recém formada.

Sobre a associação

A APAC é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que se dedica à recuperação e reintegração social dos condenados a penas privativas de liberdade, bem como socorrer a vítima e proteger a sociedade. Opera, assim, como uma entidade auxiliar do Poder Judiciário, Ministério Público do Estado de Rondônia e Executivo, respectivamente na execução penal e na administração do cumprimento das penas privativas de liberdade.

Sua filosofia é ‘Matar o criminoso e Salvar o homem’, a partir de uma disciplina rígida, caracterizada por respeito, ordem, trabalho e o envolvimento da família do sentenciado.

A APAC é amparada pela Constituição Federal para atuar nos presídios, trabalhando com princípios fundamentais, tais como a valorização humana. E sempre tem em Deus a fonte de tudo. Além disso, o objetivo da APAC é gerar a humanização das prisões, sem deixar de lado a finalidade punitiva da pena. Sua finalidade é evitar a reincidência no crime e proporcionar condições para que o condenado se recupere e consiga a reintegração social.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação