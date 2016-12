DNIT repara dano na ponte do rio Ávila

O problema foi apontado pelo Extra de Rondônia em reportagem veiculada ontem (quarta-feira 15), e causou reação imediata por parte do senador Valdir Raupp, que acionou o órgão federal responsável pela manutenção e conservação de rodovias. A ação combinada do site e do político resultaram na correção do problema.

O dano na estrada estava causando sério risco de acidentes, potencializado pelo aumento do fluxo de veículos nesta época do ano. Por isso a intervenção imediata das autoridades tornou-se ainda mais importante.

O apelo do senador ao diretor do DNIT Nacional, Valter Casemiro, foi primordial para a ação imediata do órgão.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia