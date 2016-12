Empresariado de Chupinguaia promove discussão sobre deficiência do sistema de energia

A Associação Comercial e Industrial de Chupinguaia realiza na noite desta quinta-feira 15 reunião entre o empresariado e a comunidade em geral para debater as deficiências dos serviços prestados pela estatal de fornecimento de energia elétrica. A iniciativa acontece na sede da Câmara de Vereadores da cidade.

De acordo com a entidade o debate terá dois temas em destaque. Em primeiro lugar está a constante queda do sistema elétrico, que provoca falta de energia corriqueiramente.

A falha causa prejuízos à diversos setores da sociedade, em particular as empresas em geral, além de inibir investimentos.

O segundo assunto será a controvertida elevação do valor das fatura, que na visão da população é um contrassenso em virtude das deficiências dos serviços.

Na ocasião os promotores do encontro deverão decidir a forma com que irão manifestar-se perante a estatal e as autoridades de fiscalização para exigir providências.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia