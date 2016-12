Maurão assegura R$ 120 mil para bueiros e aterros em Alto Paraíso

A construção de bueiros e de aterros para assegurar o tráfego em três linhas vicinais em Alto Paraíso, na região do Vale do Jamari, está assegurada graças à emenda do presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB). O recurso está disponível para o Departamento de Estradas de Rodagens (DER) comprar os tubos ármicos, de aço galvanizado, e fazer um serviço definitivo.

“Recebei o pedido do vereador Juvenil Sena (PSDB) e apresentei a emenda. Agora foi liberado o recurso que vai assegurar a substituição de pontes de madeira por bueiros, com o aterro”, disse Maurão.

Serão seis bueiros na Linha C-80, entre os travessões B-20 e B-0; dois bueiros na Linha C-85, entre os travessões B-20 e B-0, e mais dois n Linha c-95, entre o B-20 e o B-40.

Os serviços deverão ser executados numa parceria entre a prefeitura de Alto Paraíso e o DER. “Fiz o pedido ao presidente da Assembleia, que nos atendeu e em nome da comunidade beneficiada quero agradecer pelo atendimento ao nosso pleito”, completou Juvenil.

Autor e foto: Assessoria