Mulher é socorrida com suspeita de fratura em acidente na BR-364

Um acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira, 15, por volta das 14h00 nas proximidades do posto Parada Grande, BR-364, em Vilhena.

Segundo apurado no local, a motociclista seguia pela BR-364, sentido Cuiabá (MT), quando nas proximidades do posto colidiu na traseira do veículo Voyage, que trafegava a sua frente.

No impacto, a motociclista foi lançada sobre a lateral do carro e na queda sofreu um ferimento no joelho. Os bombeiros que socorreram a vítima ao HR relataram que há suspeitas de que a vítima tenha fraturado o joelho.

A Polícia Rodoviária Federal controlou o trânsito no local e registrou o acidente.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia