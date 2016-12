Pastor é rendido e amarrado por bandidos ao chegar em casa

Um pastor evangélico foi vítima de roubo na noite quarta-feira (14) ao retornar à sua residência na Rua Castelo Branco, para buscar equipamentos seriam usado no culto. Ele foi surpreendido por ladrões que o amarraram e o trancaram dentro do imóvel.

Segundo a polícia, a vítima contou que estava no culto e decidiu ir até sua residência buscar um computador, quando os ladrões colocaram uma arma em sua cabeça e ordenaram que entrasse na casa. Os criminosos levaram a aliança, uma motocicleta NXR BOS 160, de cor preta, placa NDO-8895, pouco mais de R$ 200 em dinheiro que havia na carteira e a mochila do computador da vítima. Eles chegaram a pegar o celular da vítima, mas deixaram do lado de fora.

Os criminosos trancaram o pastor, já amarrado, dentro de casa e jogaram a chave fora. Ao perceber que os ladrões haviam saído, ele começou a gritar o nome da vizinha e ela ouviu, acionando a mulher da vítima e a Polícia Militar. Dentro da casa do pastor os ladrões ligaram para outro comparsa provavelmente para dar cobertura na fuga.

Qualquer informação sobre o paradeiro da motocicleta basta ligar para o número 190 da Polícia Militar ou procurar a Delegacia de Polícia Civil mais próxima, que o nome da pessoa será mantido em sigilo.

Fonte: Rondoniagora