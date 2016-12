Prefeitos e vereadores eleitos em cidades do Cone Sul serão diplomados nesta sexta-feira

A diplomação dos próximos prefeitos e vereadores de Cerejeiras, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste finaliza esta etapa do processo eleitoral deste ano nas cidades sulistas.

O evento, realizado pela Justiça Eleitoral, acontece em Cerejeiras, sede da comarca dos três municípios. A cerimônia será realizada no auditório do Fórum local, com início às 08 horas. O juiz eleitoral Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos vai comandar a solenidade.

O rito iniciará com a diplomação do prefeito eleito em Cerejeiras, Airton Gomes, e a vice-prefeita Liseth Marth. Em seguida recebem o diploma os vereadores eleitos Isair Baldin, Pedrinho, Kiko, Gabriel da Funerária, Saulo, DJ Samuca, Zeca Rolista, Professor José Carlos e Professor Zapata. Suplentes também serão diplomados.

Depois será a vez dos eleitos em Corumbiara receber o certificado. O prefeito Laércio Marchini e o vice-prefeito Genadir Ribeiro serão os primeiros que recebem o documento. Depois será a vez dos vereadores José Carlos Leiteiro, Terezinha do Sindicato, Caveirinha, Emerson, Nei Moura, Zé Viola, Branca, Daniel Camilo e João Valadão. A etapa encerra com a entrega do diploma aos suplentes.

Finalizando a cerimônia, os novos representantes do Executivo e Legislativo de Pimenteiras do Oeste cumprem a etapa, começando pelo prefeito Olvindo Dondê e a vice-prefeita Valéria Garcia. Depois será a vez dos vereadores Dôra, Luís Carlos, Rafael Souza, Edmilson (Keki), Jesus Reginaldo, Enfermeira Daiana, Euzito Brito, Clovis Leiteiro e Ramon. Após a entrega dos diplomas aos suplentes do município, a solenidade estará encerrada.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia