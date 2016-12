Programa “SBT Noticidade” comemora dois anos no ar em Vilhena

O programa “SBT Noticidade” comemora hoje, quinta-feira, 15, dois anos no ar. São mais de 520 programas pensados para o telespectador que assiste diariamente o programa e principalmente o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).

O programa estreou em 2014 com apresentação do jornalista Elton Bittencourt, na sede da TV Allamanda no bairro Jardim América e hoje comemora aniversário em novo endereço no Park Shopping Vilhena.

Nestes dois anos o programa trouxe novidades interação entre internet e a TV local, como: o whattsapp ao vivo, transmissão pelo youtube e por último sendo o primeiro programa local a transmitir ao vivo pelo Facebook.

Nestes anos passaram pelo programa nomes importantes do jornalismo como: Eliezer Gouveia, Carlos Franco, Quennia Dalila, Kézzia Rodrigues, Mayco Estefano, Mara Carvalho, Jefferson Santos e contou com participações de Eder Alfredo, Carol Violato, Beatriz Cavazin, Iranilce Souza e Prof. Vanks, bem como sempre contou com uma excelente equipe de profissionais.

“O programa marcou a nova administração da TV. Recém havíamos assumido a TV Allamanda em Vilhena, então dentro desta nova reestruturação que exigia a marca TV Allamanda e SBT, mudamos a sede para um local mais amplo que pudesse abrigar o novo estúdio e os novos equipamentos, depois era necessário pensar em um novo programa local para a emissora. O programa teria que ter um formato que atendesse as necessidades da população e que se enquadrasse em um formato de revista eletrônica, por isso trouxemos o nome SBT Noticidade”, diz o diretor e apresentador Elton Bittencourt.

Após a definição de nome e formato estreia no dia 15 de dezembro o programa SBT Noticidade bem como também se inaugura a nova sede da TV Allamanda. Mas, segundo o diretor após dois anos era necessário levar a emissora para um local mais comercial.

“Estávamos bem instalados no bairro Jardim América, mas era um local de difícil referência, por isso era necessário localizar um novo endereço e então decidimos mudar para o Park Shopping Vilhena. Ambiente climatizado e com estacionamento coberto, é o espaço ideal para receber nossos telespectadores e convidados”, afirma.

A mudança para o Park Shopping se torna realidade após a implantação do sinal HD. “Antes no sinal analógico era necessário toda uma estrutura que dificultaria a mudança, agora em parceria com a tecnologia de primeira da empresa Interfacenet através da rede de fibra ótica da empresa, foi possível comunicar o sinal gerado na sede com o nosso transmissor HD”, comenta Bittencourt.

O apresentador finaliza agradecendo a audiência. “Estamos felizes em comemorar dois anos no ar estando em casa nova e já aproveito para convidar a todos a nos visitar no Park Shopping. Mas o principal é agradecer o nosso telespectador e os empresários que acreditam na marca TV Allamanda, SBT e SBT Noticidade. Quero em nome de toda nossa equipe atual e de todos que fizeram parte, agradecer o carinho de todos e que tenhamos muitos aniversários a comemorar pela frente”, finalizou.

Texto e fotos: Assessoria