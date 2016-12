Sábado tem lançamento da nova Amarok na Carevel em Vilhena

Com um visual retocado e mais equipamentos a nova Amarok 2017 chega à loja Carevel, em Vilhena. O lançamento desta novidade será neste sábado, 17.

A partir das 8h a loja estará de portas abertas recebendo amigos e clientes, e apresentando o destaque da Volkswagen a Amarok 2017. Na oportunidade um café da manhã será servido aos presentes.

AMAROK 2017

De acordo com a revista especializada Quatro Rodas a Volkswagen classifica como “emocional” o novo design da Amarok. A revista segue destacando que todas as versões passam a ter sistema de frenagem pós-colisão, que aciona automaticamente os freios do veículo quando ele se envolve em uma batida, para reduzir os danos. Ele se baseia no acionamento dos airbags. Freios ABS off-road, sistemas ISOFIX, controle de tração e bloqueio eletrônico do diferencial são equipamentos de série em todas as versões.

A partir da Amarok SE, todas sofreram evolução no sistems de som. A SE agora tem Bluetooth, entradas USB/ AUX-IN e para cartões de memória do tipo SD-card e leitor de CD e MP3, enquanto a Trendline tem a “Composition Media”, com tela colorida de 6,33” sensível ao toque como opcional. A Discover Media, com Android Auto e Apple Carplay está disponível nas configurações Highline e Extreme.

Texto: Extra de Rondônia/Revista Quatro Rodas

Foto: Divulgação