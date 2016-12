Jovem morre após cair do cavalo e ser arrastado com corda no pescoço

Um jovem, Isaías Alves de Sousa, foi encontrado morto em uma propriedade rural em Campo Novo de Rondônia na quinta-feira, 15. Ele teria morrido após cair do cavalo e ser arrastado pelo animal com uma corda enroscada no pescoço.

De acordo com a polícia, a família contou que Isaías saiu de casa na quarta-feira, 14, para ver o gado que estava na fundiária e não retornou desde então. Ao anoitecer, os familiares fizeram buscas, mas encontraram somente o cavalo com o cabresto quebrado. Mais tarde foi encontrado já sem vida, com uma corda no pescoço e marcas de que a vítima foi arrastada após cair do cavalo.

O corpo foi removido pela funerária de plantão e o boletim de ocorrência policial na Delegacia de Polícia Civil.

Fonte: Rondoniagora