Maurão reafirma a policiais civis que Orçamento só será votado junto com PCCS

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), fez questão de se reunir com os servidores da Polícia Civil, que ocupam desde o início da semana as galerias do plenário da Casa, reivindicando que o governo encaminhe o Plano de Cargos, Carreira e Salários da categoria, para tranquilizá-los de que os compromissos serão cumpridos.

“Só iremos votar o Orçamento de 2017 após o Executivo encaminhar o realinhamento no PCCS da Civil, pois foi esse o compromisso que assumimos com a categoria e quero reafirmá-lo aqui, em nome da Assembleia”, garantiu Maurão.

Segundo o parlamentar relatou, o governador Confúcio Moura (PMDB) se comprometeu com ele de que enviaria para o Legislativo o projeto do PCCS da Civil. “Em razão disso, estamos confiantes de que, na sessão extraordinária da próxima terça-feira (20), o projeto, que está em fase final de elaboração pelo Executivo, aportará nesta Casa e será votado, após o sindicato dar o aval sob sua formatação”, completou.

O deputado reforçou que os parlamentares estão comprometidos com a causa dos policiais civis e que irão aprovar, de pronto, a proposta encaminhada pelo governo, após o consenso com a categoria. “Nenhum deputado vota contra o servidor, seja de qual categoria for, e há esse compromisso de todos os parlamentares, de estarem presentes e juntos nessa sessão para votar conjuntamente o Orçamento e o PCCS da Civil”, acrescentou.

Maurão aproveitou, ainda, para elogiar a postura da categoria, que durante a semana ocupou as dependências da Casa, mas sempre respeitando os parlamentares, preservando o patrimônio e agindo com civilidade.

“Não criamos nenhum obstáculo à presença de vocês aqui, pelo contrário. Respeito a presença de todos, mas estamos fechados num acordo e poderiam ir embora e retornar na próxima terça, para a votação. Mas, cabe à categoria definir”, finalizou.

