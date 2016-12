“Noite da Seresta” chega a sua última edição do ano

Hoje, sexta-feira, 16, a Fundação Cultural de Vilhena (FCV) realiza a última edição da Noite da Seresta, no Park Shopping Vilhena.

As apresentações começam a partir das 21 horas. O evento é aberto a toda população. As inscrições podem ser realizadas na hora do evento, sendo aberta para os diversos estilos musicais.

A organização convida a todos a participarem do evento cultural, que tem por finalidade dar oportunidades e descobrir novos talentos musicais do Cone Sul.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo