Novos gestores de Corumbiara recebem diploma eleitoral

Em cerimônia ocorrida nesta sexta-feira,16, em Cerejeiras, sede da comarca que agrega o Município, foram entregues os diplomas aos eleitos para o Executivo e Legislativo de Corumbiara.

A solenidade foi dirigida pelo juiz eleitoral Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos.

Na ocasião receberam os certificados o prefeito eleito Laércio Marchini e o vice-prefeito Genadir Ribeiro, primeiros a passar pelo rito.

Depois foi a vez dos vereadores José Carlos Leiteiro, Terezinha do Sindicato, Caveirinha, Emerson, Nei Moura, Zé Viola, Branca, Daniel Camilo e João Valadão. A etapa encerrou com a entrega do diploma aos suplentes do Legislativo.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia