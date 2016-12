Pai e filho são executados com vários tiros

O crime aconteceu nesta quinta-feira. As vítimas eram pai e filho e foram identificadas como José Leite de Aquino, 52 anos e Jackson Skinner Leite Reina, 21 anos.

Segundo a PM apurou, José Leite teria parado na Rua T3 entre Avenida Aracaju e Sena Madureira, no segundo distrito de Ji-Paraná, para conversar com o filho, que estava em uma moto Biz. De repente, dois homens apareceram em uma outra moto e o carona começou a atirar. As vítimas caíram e acabaram sendo mortos com vários tiros na cabeça.

A Polícia foi chamada mas nada pode fazer. Os criminosos fugiram.