Prefeitura antecipa pagamento do décimo-terceiro

O dinheiro da maioria dos servidores foi creditado nas contas dos trabalhadores ontem (quinta-feira 15), com exceção daqueles que estão lotados na Secretaria Municipal de Saúde, que recebem na próxima semana.

A prefeitura informou que a previsão do pagamento do benefício estava prevista para o dia 23, mas o prefeito Célio Batista conseguiu antecipar a liberação da verba. O mandatário também declarou que está trabalhando para quitar a folha de pagamento de dezembro nos próximos dias.

Batista ressaltou o apoio que vem recebendo da Câmara dos Vereadores através da aprovação dos atos do Executivo, que vão permitir a entrega da administração para os próximos gestores em condições favoráveis. Ele também destacou que tem garantido plenas condições e acesso a equipe de transição da prefeita eleita Rosani Donadon, disponibilizando todas as informações requeridas para o desenvolvimento do trabalho a fim de que a próxima administração tenha plena ciência da situação do Município antes da posse.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação