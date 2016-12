Projeto de Lei que beneficia ONG é aprovada na ALE

Foi aprovada nesta quarta-feira, 14, o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 536/2016 proposto pela deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) para tornar a Organização não Governamental (ONG) O Caminho uma entidade de utilidade pública.

A ONG O Caminho é uma organização sem fins lucrativos, com caráter informativo, assistencial e de mobilização, que atua no município de Vilhena e presta serviços sociais junto à comunidade local.

Atuando, agora, como uma entidade de utilidade pública, a ONG ajudará ainda mais a população, disse a parlamentar, explicando que as instituições que atuam no terceiro setor alcançam pessoas onde muitas vezes os órgãos públicos não conseguem atingir. “Este reconhecimento é um mérito alcançado através de muitos anos de trabalho em prol da população. A ONG O Caminho realiza um belo trabalho junto aos jovens, oferecendo a eles assistência social, princípios de cidadania e combatendo a pobreza”, disse a deputada.

Segundo a coordenadora pedagógica da ONG, Adriana Martins, há um ano a organização vem lutando para obter o título de utilidade pública, e no mês de agosto deste ano, a deputada conheceu a realidade da instituição, abraçando a causa e, apresentando rapidamente o projeto na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE/RO). “Depois que a deputada visitou a ONG e abraçou a causa, foi muito rápida a tramitação na ALE.O apoio dela foi de suma importância para conseguirmos o título de utilidade pública”, falou Adriana.

De acordo com Adriana Martins, a provação do projeto de lei irá contribuir para que a instituição consiga alguns benefícios, como isenção de impostos, onde poderá ajudar ainda mais as pessoas com o trabalho que vem sendo desenvolvido.

Adriana Martins também ressaltou que a aprovação do projeto em favor da entidade foi um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido há 15 anos e isso só foi possível com o empenho da deputada. “A gente fica feliz pelo reconhecimento público do trabalho que vem sendo desenvolvido há 15 anos, este reconhecimento só foi possível através do apoio da deputada”, relatou a coordenadora pedagógica.

Dentre as atividades citadas por Rosangela Donadon, a instituição tem como finalidade a promoção integral do ser humano, despertando-o para o pleno exercício da sua cidadania, através das ações que possam atender e preparar o indivíduo para o seu desenvolvimento e para com o meio em que está inserido.

Rosangela Donadon reforçou que a entidade atende jovens e adolescentes com idade entre 09 e 17 anos oferecendo para eles assistência gratuita em educação e saúde, promoção da Cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; dentre outras atividades ofertada pela instituição. ” Sei que a provação deste projeto fará com que a entidade continue ajudando, não apenas os jovens que fazem parte do projeto, mas também suas famílias”, arrematou a parlamentar.

Autor e foto: Assessoria