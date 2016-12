Condutora perde controle de carro e cai em valeta no Setor 27

Incidente aconteceu na tarde deste sábado, 17, no final da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, próximo ao Candy Motel, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora do automóvel foi dar ré, e acabou caindo na vala que está a céu aberto ao lado da via.

Devido à forte chuva e muito barro, foi preciso chamar um guincho para remover o veículo.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia