Emoção marca encerramento do ano letivo no Presídio Feminino de Vilhena

Lágrimas, sorrisos e muita satisfação no olhar de alunas, professores e das pessoas que tornam a educação possível no Presídio Feminino de Vilhena (RO). Nesse cenário, foi realizado na tarde desta sexta-feira, 16, o encerramento do ano letivo na unidade prisional.

Durante a cerimônia, as detentas receberam algumas lembranças de final de ano, como panetone e chocolate. Não faltaram discursos emocionados e reflexivos de reconhecimento tanto ao trabalho dedicado desenvolvido pelos educadores, quanto pelas histórias de superação de algumas internas.

O evento contou com a participação de várias autoridades, entre elas do juiz de direito da 2ª Vara Criminal de Vilhena, Adriano Lima Toldo, prefeita eleita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) e seu vice, Darci Cerutti (DEM), entre outras autoridades.

De acordo com o diretor de segurança do Presídio Feminino, Jair Stupp, durante este ano as detentas participaram de várias atividades escolares entre elas de terapia em grupo, curso de pintura, aulas de zumba, entre outras atividades. “Agradecemos a todos os parceiros que contribuíram na realização das atividades que tem contribuído para ressocialização das apenadas”, disse Jair.

