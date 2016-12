PSD de Cabixi convoca todos os membros e filiados para uma reunião dia 22

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido Social Democrático – PSD, do Município de Cabixi/RO, de acordo com a norma estatutária do partido, ART. 35 e 36, convoca os membros da Comissão Provisória Municipal de Cabixi/RO, e os Filiados, para participar de uma reunião extraordinária a realizar-se no dia 22 de Dezembro do corrente ano, na sala de reunião do Hotel Shalon, com iniciando-se às 19:00 horas em primeira chamada, e, 30 minutos após, em segunda e última chamada, e encerrando-se às 21:00, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1) discussão e aprovação da participação do partido na formação da mesa diretora da Câmara Municipal.

2) escolha e homologação do nome do candidato a presidente e segundo secretario da mesa diretora da Câmara Municipal

3) discussão e aprovação do apoio do Partido PSD, á os parlamentares do partidos PDT e PMDB, e PR, para a formação da mesa diretora da Câmara Municipal.

Cabixi (RO), 16 de Julho de 2016.

MICHAEL ASSUMPÇÃO BARROSO

Presidente da Comissão Provisória Municipal

___________________________ __________________________________

VAGNER MORENO VECCHIA JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

Tesoureiro secretário