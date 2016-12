Confira trabalho da PRF nas últimas 72 horas

Nas últimas 72 horas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou nas rodovias federais de Rondônia ocorrência de seis acidentes de trânsito que resultaram em sete feridos e nenhum óbito.

FISCALIZAÇÃO LEI SECA:

Foram fiscalizados 2904 veículos e 4313 pessoas, destas 1182 realizaram teste etílico, sendo que 16 condutores foram autuados por dirigirem sob efeito de álcool e 03 presos.

FISCALIZAÇÃO RADAR:

61 veículos foram flagrados com velocidade acima da permitida para o local.

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO:

1275 pessoas receberam orientações de educação de trânsito.

ATENÇÃO: Ao se deparar com alguma anormalidade, pessoa ou veículo em atitude suspeita, ligue para o 191 e comunique!

PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

Motocicleta furtada é recuperada pela PRF em Ji-Paraná/RO

Neste último domingo (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma motocicleta produto de furto. O fato se deu nas imediações do quilômetro 341 da BR 364, sentido decrescente em Ji-Paraná/RO.

Na ocasião, os agentes da PRF abordaram o veículo YAMAHA/FACTOR YBR, cor preta, ano 2012, conduzido por um homem de 27 anos de idade. No momento dos procedimentos de praxe, os policiais notaram divergências nos sinais de identificação do veículo e constataram através de pesquisasa nos sistemas de segurança, um registro de furto. Indagado a respeito, o condutor afirmou que tinha comprado a motocicleta pela quantia de 600 reais e que teria adulterado os sinais de identificação, pois tinha ciência do registro da ocorrência.Na delegacia, o detido afirmou que teria comprado a moto pela quantia de 800 reais e que os sinais de identificação veículo já estavam adulterados antes da compra.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Ji-Paraná/RO.

PRF apreende aproximadamente 600 camisetas em Jaru/RO

Neste último domingo (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 600 unidades de vestuário, durante patrulhamento de rotina realizada nas proximidades do quilômetro 432 da BR 364, sentido decrescente do município de Jaru/RO.

No momento da fiscalização, a equipe da PRF abordou um ônibus de transporte interestadual, que fazia linha de Porto Velho/RO a São Luiz/MA. Durante revistas nas bagagens dos ocupantes, os policiais encontraram duas bolsas, com aproximadamente 600 camisas, da marca Hugo Boss, Armando e Lacoste, na

posse do passageiro de 27 anos de idade. Questionado sobre a documentação e a procedência da mercadoria, o ocupante afirmou aos policiais que não possuía Nota Fiscal e que tinha adquirido os vestuários na cidade de La Paz/Bolívia, pelo valor de 7 mil reais, com intuito de revender em São Paulo/SP.

Diante dos relatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Jaru/RO, caracterizando, em tese, crime de contrabando.

Cinco foragidos da justiça são capturados pela PRF na BR 364

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) cumpriram nas últimas 72 horas, cinco mandados de prisão em aberto. Os fatos ocorreram durante fiscalizações de rotina, realizadas na BR 364, no município de Pimenta Bueno/RO e na capital Porto Velho/RO.

A primeira ocorrência foi registrada nesta última sexta-feira (16), quando a equipe da PRF abordou o veículo MMC/L200 OUTDOOR, cor preta, ano 2008, conduzido por um homem de 44 anos de idade, no quilômetro 698 da BR 364. Após consulta aos sistemas de segurança, os policiais rodoviários federais constataram em desfavor do motorista, um mandado de prisão em aberto, expedido pela 1° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, acusado de estelionato.

Neste último sábado (17), os agentes da PRF abordaram um ônibus de transporte interestadual, que fazia linha de Cerejeiras/RO a Porto Velho/RO, no quilômetro 208 da BR 364. Efetuada busca pessoal dos ocupantes nos sistemas de segurança, os policiais constataram em desfavor do passageiro de 23 anos de idade, um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2° Vara Única do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, acusado de ter cometido crime de furto.

Por volta das 13 horas, deste último domingo (18), a equipe da PRF abordou através de um acidente de trânsito, o veículo TOYOTA/COROLLA XE, cor branca, ano 2013, conduzido por um homem de 34 anos de idade, no quilômetro 708 da BR 364. Realizado consultas no banco de dados, os agentes constataram uma ocorrência de mandado de prisão, em desfavor do detido, expedido pela 2° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, acusado de ter cometido crime de trânsito.

Os agentes da PRF abordaram o veículo FIAT/STRADA WOR, cor prata, ano 2012, conduzido por um jovem de 26 anos de idade, no quilômetro 732 da BR 364, às 18h05. Durante procedimentos de praxe, os policiais constataram que se tratava de um foragido da justiça, pois possuía em seu desfavor, um mandado de prisão, expedido pela 1° Vara Criminal do Tribunal de Justiça de Porto Velho/RO, também acusado de ter cometido crime de trânsito.

Por fim, nesta segunda-feira (19), os policiais rodoviários federais abordaram no quilômetro 760 da BR 364, um ônibus VOLVO/MPOLO PARA, cor branca, ano 2011, que fazia linha de Rio Branco/AC, com destino a Cuiabá/MT. Efetuada pesquisas nos sistemas, a equipe constatou em desfavor da passageira de 30 anos de idade, um mandado de prisão, expedido pela 1° Vara de Execuções do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por roubo.

Diante dos fatos relatados, as ocorrências foram encaminhadas para a Polícia Civil da localidade.

PRF apreende quase 11m³de madeira ilegal na Br 364, Itapuã do Oeste/RO

Na madrugada de quinta pra sexta-feira (16), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 11 metros cúbicos de madeira das essencias Itaúba -mezilaurus itauba que estavam sendo transportados ilegalmente em um caminhão. O fato ocorreu durante fiscalização de rotina na BR 364, na altura do km 600., sentido decrescente, em Itapua do Oeste/RO.

Durante as averiguações, os agentes da PRF descobriram que o condiutor de 32 anos de idade, do veículo caminhão IVECO/DAILY7012, ano 2004, cor azul, orindo de Candeias do Jamari/RO, encontra-se com CNH vencida a mais de trinta dias e não possuia habilitação para o veículo que estava conduzindo.

Revistada a carroceria do veículo, os policiais encontraram aproximadamente 10,71 m³ de madeira da espécie Mezilaurus itaúba, desprovidas do Documento de Origem Florestal (DOF) ou Nota Fiscal. Após lavratura da infração, um servidor público de 35 anos se apresentou ao posto da PRF afirmando aos policiais que era o dono da carga irregular.

Diante do ocorrido, a madeira foi apreendida e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Itapuã do Oeste/RO.

PRF flagra adolescente dirigindo sem habilitação na BR 364

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve neste último sábado (17) um adolescente conduzindo veículo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O flagrante aconteceu nas proximidades do quilômetro 237 da BR 364, sentido crescente em Cacoal/RO.

Por volta das 17 horas, a equipe de plantão da PRF abordou o veículo GM/S10 DELUXE, cor branca, ano 1996, conduzido por um adolescente de 16 anos de idade. Solicitada a documentação, o condutor afirmou aos policiais que não possuía CNH.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Cacoal/RO.

PRF apreende 6 mil carteiras de cigarros em Alvorada do Oeste/RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta última quinta-feira (15), exatamente 6 mil carteiras de cigarros, provavelmente contrabandeados no Paraguai. O flagrante aconteceu nas imediações da BR 429, entre as linhas 29 e 30, da cidade de Alvorada do Oeste/RO.

Precisamente às 18h25, a equipe de plantão da PRF deu ordem de parada ao veículo FIAT/PALIO FIRE, cor prata, ano 2004, conduzido por um jovem de 21 anos de idade. Ao revistar o interior do carro, os policiais rodoviários federais encontraram 300 pacotes de cigarros da marca Eight, contendo cada um 20 carteiras, totalizando 6 mil carteiras de cigarros, que provavelmente tinham sido contrabandeados do Paraguai. Indagado, o condutor afirmou aos policiais que vinha de Ji-Paraná/RO e se destinava a Costa Marques/RO.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Alvorada do Oeste/RO.

Texto e fotos: Assessoria PRF