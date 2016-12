Em operação conjunta, PM prende homem acusado de roubo

Na sexta-feira, 16, um foragido da justiça foi capturado em operação conjunta da Polícia Militar. A Operação realizada em Vilhena levou o nome Portal da Amazônia.

Segundo a Polícia Militar (PM), a ação faz parte da operação visibilidade e foi realizada pelo Grupo de Operações Especiais em conjunto com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Detran e Polícia Civil.

Inicialmente foi montada uma barreira no posto de fiscalização da PRF na divisa entre os estados de Rondônia e Mato Grosso, com abordagens em veículos e pessoas que trafegavam em ambos sentidos da via. Em seguida, as equipes fizeram uma outra barreira no perímetro urbano de Vilhena, onde durante o deslocamento, uma guarnição do GOE avistou o suspeito foragido da Justiça que foi preso.

Contra o acusado Valdemir C. D. havia um mandato de prisão em aberto pelo artigo 157 do Código Penal (roubo). Ele foi encaminhado para o presídio.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia